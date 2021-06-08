Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей

Санкт-Петербург, 8 июня. Телефонные мошенники похитили более 1 млн рублей у доцента Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУГА).

В полицию обратилась 77-летняя петербурженка, которая рассказала, что утром на ее мобильный телефон начали звонить неизвестные. Они представлялись сотрудниками службы безопасности двух банков и утверждали, что со счетами преподавательницы якобы происходят подозрительные действия.

Усыпив бдительность женщины, они убедили ее перевести на указанные ими «безопасные» счета более 1 млн рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Лжесотрудники банка похитили у россиянки 400 млн рублей в 2020 году. Они использовали схему, по которой жертва снимает наличные со своего счета и отправляет их в другой банк, сообщало РИАМО.