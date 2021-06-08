Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов

Санкт-Петербург, 8 июня. Региональное отделение ЛДПР и комитет по борьбе с коррупцией при СПб РО ЛДПР требуют внести изменения в ПДД, чтобы выделить электросамокаты в отдельную категорию ТС.

Соответствующее обращение было адресовано министерству транспорта. Речь идет об установлении ограничений скорости для электросамокатов. По словам председателя комитета Анны Замараевой, на протяжении трех лет Минтранс РФ не может принять поправки в правила дорожного движения.

«Любой человек, даже находясь в наркотическом или алкогольном опьянении, беспрепятственно пользуется самокатом. Сколько еще детей должно попасть в реанимацию, чтобы в министерстве транспорта начали действовать? Мы терпеть это не намерены», — подчеркнула Замараева.

Следственный комитет провел обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге. Мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.