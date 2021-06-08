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10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
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Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов

Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 июня. Региональное отделение ЛДПР и комитет по борьбе с коррупцией при СПб РО ЛДПР требуют внести изменения в ПДД, чтобы выделить электросамокаты в отдельную категорию ТС.

Соответствующее обращение было адресовано министерству транспорта. Речь идет об установлении ограничений скорости для электросамокатов. По словам председателя комитета Анны Замараевой, на протяжении трех лет Минтранс РФ не может принять поправки в правила дорожного движения.

«Любой человек, даже находясь в наркотическом или алкогольном опьянении, беспрепятственно пользуется самокатом. Сколько еще детей должно попасть в реанимацию, чтобы в министерстве транспорта начали действовать? Мы терпеть это не намерены», — подчеркнула Замараева.

Следственный комитет провел обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге. Мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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лдпр электросамокаты ужесточение ПДД
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