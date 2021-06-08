Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 8 июня. Место пожара в жилом доме на Лиговском проспекте обследуют дознаватели. Осмотр будет проведен для определения точной причины возгорания, передает источник ФАН.

Инцидент произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил помещение в трехкомнатной квартире, происходило горение мусора на площади восьми квадратных метров, передает пресс-служба МЧС региона. Информации о пострадавших не поступало.

Семь человек спасли из горящего многоквартирного жилого дома в Орске, сообщало издание РИА56. Очаг возгорания находился в подвальном помещении, едкий дым быстро распространился по зданию.