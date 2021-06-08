Губернатор Петербурга заявил о готовности города к вакцинации иностранцев от COVID-19

Санкт-Петербург, 8 июня. Президент России Владимир Путин анонсировал запуск вакцинного туризма. Северная столица готова прививать иностранцев от COVID-19 на платной основе.

Санкт-Петербург готов прививать иностранных граждан от коронавирусной инфекции, однако лишь за определенную плату. Об этом в эфире радиостанции «Радио России» заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он поддержал инициативу о создании «вакцинных туров» в стране и напомнил, что медицинский туризм в регионе находится на развитом уровне.

«Петербург — единственный регион, где медицинский туризм поставлен на системную основу», — заявил губернатор.

На сегодняшний день жители Северной столицы могут привиться тремя препаратами от коронавируса. К ним относится «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее представители Российского союза туриндустрии заявили о технической готовности к запуску вакцинных туров. В настоящий момент необходимо лишь решить проблему с визами.