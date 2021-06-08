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06:02
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Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
06:01
Политика
Власти Канады прокомментировали ответные санкции России
06:00
Политика
Адвокат Трампа требовал от Украины расследовать вмешательство Киева в выборы США
06:00
Политика
Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
05:43
Общество
Почти треть россиян работали на высокооплачиваемой работе в пандемию
05:38
Общество
Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве
05:37
Шоу-бизнес
Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками
05:36
Общество
Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года
05:26
Происшествия
Скончался упавший с высоты электромонтажник в Петрозаводске
05:25
Экономика
Глава МЭР допустил аномально высокий рост ВВП России в мае
05:22
Общество
Главу Бурятии оштрафовали за разведенный костер во время отпуска в лесу
05:21
Происшествия
Три горняка находятся под завалом горной породы после обрушения шахты в КНР
05:21
Наука
Ученые оживили замерзших 24 тыс. лет назад коловраток
05:19
Происшествия
Женщина открыла огонь из-за цены маникюра в Техасе
05:18
Спорт
Болгары раскритиковали форму сборной Украины с изображением Крыма
05:16
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила имидж после проигрыша в суде Брэду Питту
05:00
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Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года

Общество
Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 июня. Газификация частного сектора Петербурга будет ускорена. Сроки сократят на два года, заявил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

До 2023 года газ проведут к границам земельных участков 2 674 петербургских частных домов. Ранее на этот процесс Смольный отводил пять лет. После соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина сроки пришлось сократить.

«По нашим первоначальным планам такой объем подключений мы должны были выполнить за ближайшие пять лет. Однако сейчас эти сроки будут сокращены на два года. Для начала работ ждем принятия на федеральном уровне соответствующих нормативно-правовых актов», — подчеркнул Бондарчук в беседе с изданием «Невские новости».

Свое мнение о «социальной газификации» недавно высказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Необходимо, по ее словам, проводить газ до фундамента жилого дома. Такой подход сенатор считает справедливым.

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Все новости / Общество / Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года
газ смольный частный сектор газификация частные дома
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