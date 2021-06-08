Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года

Санкт-Петербург, 8 июня. Газификация частного сектора Петербурга будет ускорена. Сроки сократят на два года, заявил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

До 2023 года газ проведут к границам земельных участков 2 674 петербургских частных домов. Ранее на этот процесс Смольный отводил пять лет. После соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина сроки пришлось сократить.

«По нашим первоначальным планам такой объем подключений мы должны были выполнить за ближайшие пять лет. Однако сейчас эти сроки будут сокращены на два года. Для начала работ ждем принятия на федеральном уровне соответствующих нормативно-правовых актов», — подчеркнул Бондарчук в беседе с изданием «Невские новости».

Свое мнение о «социальной газификации» недавно высказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Необходимо, по ее словам, проводить газ до фундамента жилого дома. Такой подход сенатор считает справедливым.