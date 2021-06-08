Спрос на «новую вторичку» в Петербурге привел к росту цен

Санкт-Петербург, 8 июня. Квартиры в домах, построенных в Петербурге в течение последних десяти лет, продолжают дорожать. Об этом сообщили эксперты рынка недвижимости.

К росту цен привел спрос на «новую вторичку». Особой популярностью у покупателей в мае нынешнего года пользовалось жилье в Василеостровском и Центральном районах.

«Старая вторичка» в то же время дешевеет. Стоимость квартир в «брежневках» снизилась. На это повлияло высокое число предложений на рынке недвижимости. В мае средняя стоимость квадратного метра такого жилья составляла 130,5 тысячи рублей. В сегменте «новой вторички» — больше 172 тысяч рублей.

Интерес к вторичному рынку жилья наблюдается в разных регионах России. Спрос в этом сегменте вырос на 86% за год.