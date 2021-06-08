Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации

Санкт-Петербург, 8 июня. Четверо тюленей попали в реабилитационный Центр изучения морских млекопитающих в тяжелом состоянии, и специалистам пришлось «буквально биться за их жизни».

Каждый спасенный тюлень прошел через операции, а также медикаментозное лечение. Ластоногим пришлось долго набирать вес с 14 допустимых для самостоятельной жизни 40 килограммов, сообщается на странице ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня спасатели выпустили на свободу своих «пациентов»: самку тюленя по кличке Сосновка, которую нашли в Сосновом бору. В свою среду обитания вернулись самцы Демид и Ласковый, найденные у демидовской батареи в Кронштадте и на Ласковом пляже, а также тюлененок Петон, найденный на территории одноименного завода.

Ранее сообщалось, что в середине мая произошел очередной выброс тел мертвых животных на побережье Финского залива. Гуляющие по пляжам курортов Санкт-Петербурга в ужасе находили сразу по несколько трупов ластоногих. ФАН выяснил причину массовой гибели нерп и тюленей.