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08 июня 01:37
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новостей
01:30
Происшествия
Полыхавший в центре Петербурга пожар в жилой квартире ликвидировали
01:28
Общество
Названы выплаты, которые ждут россиян летом
01:15
Происшествия
Пожар полыхает в жилом доме в центре Петербурга
01:15
Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
01:00
Политика
Федоров назвал оккупантами солдат НАТО, устроивших пьяный дебош в поезде
00:55
Происшествия
Три медика и пациентка пострадали в ДТП с участием «скорой» в Самаре
00:53
Политика
Блинкен составит компанию Байдену на переговорах с Путиным в Женеве
00:43
Общество
«Почта России» планирует запустить бренд для продажи продуктов
00:41
Экономика
Росстат: республики Северного Кавказа оказались в топе «безработных» регионов РФ
00:37
Политика
Сербия отказалась вводить санкции против России ради вступления в Евросоюз
00:34
Политика
Сербия назвала условие отказа от COVID-паспортов
00:32
Экономика
Отказ ФНБ от доллара может обогатить инвесторов в золото
00:32
Происшествия
Водитель специально сбил мусульманскую семью в Канаде
00:30
Общество
Почему мы отмечаем Всемирный день океанов
00:23
Политика
Глава парламента Сербии пожелал Путину и Байдену успеха в июньской встрече
00:19
Наука
Парижские ученые указали на способность возбудителя коклюша вызывать целлюлит
00:09
Армия
Обозревателя NI заинтересовала новая российская снайперская винтовка
00:05
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Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации

Общество
Четырех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после тяжелой реабилитации
vk.com  /  Спасение тюленей 699-23-99

Санкт-Петербург, 8 июня. Четверо тюленей попали в реабилитационный Центр изучения морских млекопитающих в тяжелом состоянии, и специалистам пришлось «буквально биться за их жизни».

Каждый спасенный тюлень прошел через операции, а также медикаментозное лечение. Ластоногим пришлось долго набирать вес с 14 допустимых для самостоятельной жизни 40 килограммов, сообщается на странице ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня спасатели выпустили на свободу своих «пациентов»: самку тюленя по кличке Сосновка, которую нашли в Сосновом бору. В свою среду обитания вернулись самцы Демид и Ласковый, найденные у демидовской батареи в Кронштадте и на Ласковом пляже, а также тюлененок Петон, найденный на территории одноименного завода.

Ранее сообщалось, что в середине мая произошел очередной выброс тел мертвых животных на побережье Финского залива. Гуляющие по пляжам курортов Санкт-Петербурга в ужасе находили сразу по несколько трупов ластоногих. ФАН выяснил причину массовой гибели нерп и тюленей.

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финский залив сосновка тюлень
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