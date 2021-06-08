Движение поездов на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено

Санкт-Петербург, 8 июня. Движение на «фиолетовой» ветке метро Петербурга восстановлено после падения человека.

Метрополитен Северной столицы сообщает, что движение по Линии 5 возобновилось в 23:50. Упавший на рельсы пассажир жив.

Ранее сообщалось, что движения на участке от станции Волковской до станции Чкаловской нет с 23:45. Информации о травмах пассажира не поступало.

Утром в понедельник стало известно, что интервал движения поездов на зеленой ветке метро Санкт-Петербурга — в час пик — был увеличен из-за неработающего светофора. Об этом рассказали в ГУП «Петербургский метрополитен».