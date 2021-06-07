Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 июня. Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал танцевавшим на Дворцовой площади девушкам.

В Сети появилось видео, на кадрах которого злоумышленник угрожает четырем петербурженкам. Он возмутился их внешним видом, после чего разразился нецензурной бранью и попросил их уйти. Находился ли он в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно.

Личность мужчины удалось установить, его доставили в полицейский отдел. В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении. Других подробностей по этому делу не приводится.