В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят

Санкт-Петербург, 7 июня. Воспитанников Фонда друзей балтийской нерпы выпустили в Финский залив после прохождения полного курса реабилитации.

Четыре спасенных ранее тюлененка могли погибнуть в естественных условиях, если бы на помощь не пришли люди. Ластоногие реабилитировались и вновь оказались готовы отправиться в родные воды.

На этот раз попрощаться пришлось с детенышами Сосновкой, Питоном, Ласковым и Демидом. За время нахождения в фонде тюленята под наблюдением специалистов научились ловить рыбу и общаться с себе подобными. В Финский залив морские животные вернулись с корабля Балтфлота ВМФ.

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Ранее ФАН выяснил, почему каждый год происходит массовая гибель тюленей на Балтике. Так, в середине мая произошел очередной выброс тел мертвых животных на побережье Финского залива.