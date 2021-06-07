Жители Ленобласти поделились фотографиями выпавшего в понедельник града

Санкт-Петербург, 7 июня. Десятиминутный ураган бушевал в поселке Вырица в Гатчинском районе Ленинградской области в понедельник.

Первый летний шторм принес крупный град, а грозовое и штормовое предупреждение сохраняется в некоторых южных районах области до сих пор. Местные жители делятся фотографиями последствий разбушевавшейся стихии в социальных сетях.

«Такого еще ни разу не видел», — написал один из дачников.

Сообщается, что град нанес значительный ущерб урожаю. Некоторые пользователи заявили, что пострадали кусты смородины, молодые яблони, клубника и цветники.

Ранее петербуржцев предупредили о грозе вечером 7 июня. Горожанам сообщили о возможной грозе и даже граде.