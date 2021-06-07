Двое мужчин избили и ограбили компанию друзей в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 июня. В полицию доставили двоих мужчин, которые отобрали в ходе драки имущество у оппонентов около дома №61 по проспекту Просвещения в Калининском районе.

По версии следствия, 26-летний неработающий житель Псковской области и 22-летний неработающий житель Брянской области отобрали куртку, документы, цепочку, беспроводные наушники и немного наличных у 34-летнего жителя Самарской области и двух его товарищей, 32 и 24 лет, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленников удалось задержать. В отношении них составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Грабитель сорвал с женщины золотую цепочку на пересечении улиц Чернышевского и Московской, сообщал ФАН. Злоумышленник сдал похищенное в ломбард и успел потратить деньги, после чего был задержан.