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07 июня 21:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:06
Экономика
Зеленский пообещал каждому ребенку Украины выплаты от разработки недр
21:05
Экономика
Профсоюзы призвали Путина проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий
21:04
Шоу-бизнес
Директор Давы раскрыла секрет работы рэпера с Киркоровым
21:03
Политика
Онищенко назвал цену «вакцинных туров» для иностранцев
21:02
Происшествия
Юрист объяснила ситуацию с иском в адрес Собчак
21:01
Шоу-бизнес
Возлюбленная солиста Little Big Ильи Прусикина удивила фанатов смелыми фото
21:00
Происшествия
Мужчина накинулся на танцующих девушек в Петербурге
21:00
Украина
Домик счастья для Зеленского: стало известно, зачем Украина стремится в НАТО
20:59
Политика
Почетный президент РФС осудил действия УЕФА в отношении формы украинских футболистов
20:58
Политика
Ищенко предсказал погибель олигархов в качестве подарка журналистам Украины
20:56
Политика
Глава МИД Германии заявил, что политика Трампа вызвала «крайне значительные проблемы»
20:56
Политика
Экс-глава СБУ рассказал о двух условиях остановки «Северного потока — 2»
20:55
Общество
Глава РСТ объяснил, почему туроператоры не станут незаконно вывозить россиян за рубеж
20:55
Политика
ВСУ бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники
20:54
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал действенные способы борьбы с истребителями F-35
20:53
Происшествия
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников
20:53
Спорт
Вудкрофт сменил Захарова на посту главного тренера сборной Белоруссии
20:52
Общество
Немец раскрыл масштабы массового бегства иностранцев в Россию
20:51
Происшествия
Верховный суд отложил решение по делу главаря крупнейшей в России банды киллеров
20:51
Общество
В Петербурге в Финский залив выпустили еще четверых спасенных тюленят
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В Ленинградской области пройдет сплав на резиновых женщинах

Общество
В Ленинградской области пройдет сплав на резиновых женщинах
road.lenobl.ru  /  Пресс-служба Дорожного комитета Ленинградской области

Санкт-Петербург, 7 июня. Сплав на надувных женщинах пройдет на Лосевском пороге 26 июня. Мероприятие проведут в рамках фестиваля «Вуокса — Смена поколений 2021».

В этом году фестиваль отмечает свое 50-летие. Сплав пройдет на реке Вуокса под лозунгом, который избрали организаторы: «Резиновая женщина — это не более чем средство передвижения».

Заплывы пройдут два дня. Первая часть мероприятия состоится 26 июня, это будет день соревнований. А 27 июня участники устроят показательные выступления.

Первый организованный сплав на надувных женщинах прошел в 2003 году. Мероприятие перешло в ежегодный формат. Однако с 2012 года забаву запретили по причине строительства мостов. В 2021 году заплыв все-таки устроят. Он станет десятым по счету подобным мероприятием. Регистрация участников стартует с 9 июня.

Ранее сообщалось, что в Петербурге к Евро-2020 организуют три фан-зоны. Их разместят на Дворцовой и Конюшенной площадях, а также у дворца спорта «Юбилейный».

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ленобласть вуокса сплав
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