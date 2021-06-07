В Ленинградской области пройдет сплав на резиновых женщинах

Санкт-Петербург, 7 июня. Сплав на надувных женщинах пройдет на Лосевском пороге 26 июня. Мероприятие проведут в рамках фестиваля «Вуокса — Смена поколений 2021».

В этом году фестиваль отмечает свое 50-летие. Сплав пройдет на реке Вуокса под лозунгом, который избрали организаторы: «Резиновая женщина — это не более чем средство передвижения».

Заплывы пройдут два дня. Первая часть мероприятия состоится 26 июня, это будет день соревнований. А 27 июня участники устроят показательные выступления.

Первый организованный сплав на надувных женщинах прошел в 2003 году. Мероприятие перешло в ежегодный формат. Однако с 2012 года забаву запретили по причине строительства мостов. В 2021 году заплыв все-таки устроят. Он станет десятым по счету подобным мероприятием. Регистрация участников стартует с 9 июня.

Ранее сообщалось, что в Петербурге к Евро-2020 организуют три фан-зоны. Их разместят на Дворцовой и Конюшенной площадях, а также у дворца спорта «Юбилейный».