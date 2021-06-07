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Происшествия
Упавшее дерево повредило шесть машин в Москве
19:33
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
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19:22
Происшествия
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19:16
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Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
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В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020

Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
wikipedia.org  /  A.Savin / FAL

Санкт-Петербург, 7 июня. Работа городского транспорта в дни проведения чемпионата Европы по футболу претерпит изменения. Болельщиков будут развозить на специальных автобусах-шаттлах.

Пресс-служба городского комитета по транспорту опубликовала измененное расписание и маршруты. Так, в дни проведения матчей для перевозки болельщиков к стадиону «Газпром Арена» будут курсировать автобусы-шаттлы.

Всего организовано шесть маршрутов: от аэропорта Пулково до площади Восстания; от площади Восстания до автостанции «Крестовский остров»; от «Петроградской» до автостанции «Крестовский остров»; от «Выборгской» до автостанции «Крестовский остров»; от «Чкаловской» до Спортивной улицы; от аэропорта Пулково до Рюхиной улицы. Кроме того, зрителям Евро-2020 предоставят право на бесплатный проезд по Петербургу и Ленобласти в период проведения матча и на следующий день.

ФАН ранее выяснил, в каких петербургских фан-зонах болельщики смогут посмотреть матчи и хорошо провести время. В городе будут действовать три площадки, расположенные на Дворцовой и Конюшенной площадях, а также у дворца спорта «Юбилейный».

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петербург транспорт евро-2020
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