В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020

Санкт-Петербург, 7 июня. Работа городского транспорта в дни проведения чемпионата Европы по футболу претерпит изменения. Болельщиков будут развозить на специальных автобусах-шаттлах.

Пресс-служба городского комитета по транспорту опубликовала измененное расписание и маршруты. Так, в дни проведения матчей для перевозки болельщиков к стадиону «Газпром Арена» будут курсировать автобусы-шаттлы.

Всего организовано шесть маршрутов: от аэропорта Пулково до площади Восстания; от площади Восстания до автостанции «Крестовский остров»; от «Петроградской» до автостанции «Крестовский остров»; от «Выборгской» до автостанции «Крестовский остров»; от «Чкаловской» до Спортивной улицы; от аэропорта Пулково до Рюхиной улицы. Кроме того, зрителям Евро-2020 предоставят право на бесплатный проезд по Петербургу и Ленобласти в период проведения матча и на следующий день.

ФАН ранее выяснил, в каких петербургских фан-зонах болельщики смогут посмотреть матчи и хорошо провести время. В городе будут действовать три площадки, расположенные на Дворцовой и Конюшенной площадях, а также у дворца спорта «Юбилейный».