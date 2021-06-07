Пивоварову грозит еще один крупный штраф

Санкт-Петербург, 7 июня. Андрея Пивоварова могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за то, что он не подал в Минюст заявление о внесении своей организации в реестр иноагентов.

Материалы дела поступили в один из судов Петербурга. При этом оно не связано с организацией «Открытая Россия»1 (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ).

Штраф Пивоварову по части 1 статьи 19.34 КоАП грозит за то, что он выступил учредителем некоммерческой организации «Открытый Петербург», которую Минюст признал иноагентом полгода назад.

Следственный комитет 8 июня предъявит обвинение Пивоварову. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ. Первомайский суд Краснодарского края избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ