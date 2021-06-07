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07 июня 19:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:34
Происшествия
Упавшее дерево повредило шесть машин в Москве
19:33
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
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Концертного менеджера Александра Зингера признали виновным в мошенничестве

Происшествия
Концертного менеджера Александра Зингера признали виновным в мошенничестве
pixabay.com  /  qimono

Санкт-Петербург, 7 июня. Петроградский районный суд Петербурга приговорил менеджера Александра Зингера к отбыванию срока в колонии за мошенничество с организацией концертов.

Суд назначил наказание в виде пяти лет колонии и штрафа в размере 700 тыс. рублей. Зингера признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Также он обвинялся по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), но делопроизводство было прекращено в связи с примирением сторон.

Александр Зингер был задержан летом прошлого года. По версии следствия, фигурант мошенническим путем склонил своего знакомого инвестировать более 42 млн рублей, которые позже присвоил.

Ранее саратовский адвокат был отправлен в колонию за аферу на 900 тыс. рублей. Его признали виновным в покушении на крупное мошенничество.

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Все новости / Происшествия / Концертного менеджера Александра Зингера признали виновным в мошенничестве
мошенничество зингер концертный менеджер
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