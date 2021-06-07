Концертного менеджера Александра Зингера признали виновным в мошенничестве

Санкт-Петербург, 7 июня. Петроградский районный суд Петербурга приговорил менеджера Александра Зингера к отбыванию срока в колонии за мошенничество с организацией концертов.

Суд назначил наказание в виде пяти лет колонии и штрафа в размере 700 тыс. рублей. Зингера признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Также он обвинялся по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), но делопроизводство было прекращено в связи с примирением сторон.

Александр Зингер был задержан летом прошлого года. По версии следствия, фигурант мошенническим путем склонил своего знакомого инвестировать более 42 млн рублей, которые позже присвоил.

Ранее саратовский адвокат был отправлен в колонию за аферу на 900 тыс. рублей. Его признали виновным в покушении на крупное мошенничество.