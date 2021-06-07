Ребенка расчлененного рэпера Картрайта не будут отдавать в детский дом

Санкт-Петербург, 7 июня. Смольнинский суд отменил решение муниципальных чиновников о помещении ребенка погибшего рэпера Энди Картрайта в детский дом.

Бездействие местной администрации признали незаконным. Суд обязал рассмотреть вопрос об опеке над несовершеннолетним, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Иск об опеке подавали супруга Картрайта Марина Кохал, которая находится в СИЗО по обвинению в его убийстве, а также жена одного из ее адвокатов.

Расчлененное тело музыканта Александра Юшко, расфасованное по пакетам, нашли в петербургской квартире прошлым летом. Следователи возбудили уголовное дело и задержали супругу рэпера. Девушка призналась, что расчленила тело мужа, но утверждает, что возлюбленный умер своей смертью.