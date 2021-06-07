В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев

Санкт-Петербург, 7 июня. К правоохранителям Северной столицы обратилась женщина с заявлением на воспитанницу детдома, которая избила ее дочь на детской площадке.

Инцидент произошел во дворе на Гражданском проспекте, сообщает источник ФАН. Заявительница с девочкой наблюдали за муравьями, когда к ним подошла девочка-подросток и обвинила их в убийстве муравьев. Потом начала обзываться, взяла за платье девочку и толкнула ее на спину.

К утру боль в спине не прошла, и мать обратилась в травмпункт. Медики признали состояние девочки удовлетворительным и отпустили домой.

До этого школьник лишился телефона во время игры на детской площадке в Петербурге. Общий ущерб составил 5 тыс. рублей.