СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 июня. Следственный комитет проводит обыски в сервисе, специализирующемся на прокате электросамокатов, в ходе которого изымаются предметы и документы.

Следствие продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, руководство одной из коммерческих структур не обеспечило правила безопасности жизни и здоровья горожан, в том числе окружающих лиц, на всех этапах оказания услуг.

Так, двое молодых людей в возрасте 20 лет и 21 года получили в аренду электросамокаты. Двигаясь на значительной скорости по Невскому району, они совершили наезд на местного жителя 1980 года рождения. Кроме того, злоумышленники избили потерпевшего.

Тем временем более половины опрошенных россиян поддержали инициативу о введении ограничений на скорость для электросамокатов. Сторонниками подобных мер чаще были мужчины, чем женщины. В целом инициативу одобряют люди старшего возраста.