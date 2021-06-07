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07 июня 18:19
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новостей
18:16
Общество
В МВД рассказали, как нетрезвых граждан будут доставлять в вытрезвители
18:14
Экономика
Российские машиностроители предложили способ избежать скачков стоимости металла
18:14
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:13
Технологии
В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды
18:13
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:12
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:12
Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
18:12
Политика
Леонков старым анекдотом ответил на провал программы противоракетной обороны США
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
Все новости

Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысячи зрителей матчей Евро-2020

  /   Обновлено: 07 июня 2021 17:23
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысячи зрителей матчей Евро-2020
Невские Новости

Санкт-Петербург, 7 июня. Зона просмотра матчей Евро-2020 в Петербурге на Дворцовой площади сможет одновременно вместить 6,5 тыс. человек, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Он отметил, что численность болельщиков составляет не более 50% от вместимости зоны. Таким образом на одного человека придется 2,25 кв. метра, подчеркнул Пиотровский.

Вице-губернатор заявил, что зона просмотра матчей займет примерно половину от центральной площади Северной столицы. Сцену с экраном расположат у арки Главного штаба, со стороны Большой Морской улицы, передает ТАСС.

Зону для просмотра матчей на Дворцовой площади откроют 2 июля. Две другие фан-зоны начнут свою работу с 11 июля. Они расположены на Конюшенной площади и у спорткомплекса «Юбилейный».

Ранее сообщалось, что движение в центре Петербурга ограничили из-за фан-зоны Евро-2020. Водителей предупредили об ограничении движения по ряду улиц до 10 июня включительно.

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дворцовая площадь евро-2020 фан-зона
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