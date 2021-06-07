Санкт-Петербург, 7 июня. Зона просмотра матчей Евро-2020 в Петербурге на Дворцовой площади сможет одновременно вместить 6,5 тыс. человек, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Он отметил, что численность болельщиков составляет не более 50% от вместимости зоны. Таким образом на одного человека придется 2,25 кв. метра, подчеркнул Пиотровский.

Вице-губернатор заявил, что зона просмотра матчей займет примерно половину от центральной площади Северной столицы. Сцену с экраном расположат у арки Главного штаба, со стороны Большой Морской улицы, передает ТАСС.

Зону для просмотра матчей на Дворцовой площади откроют 2 июля. Две другие фан-зоны начнут свою работу с 11 июля. Они расположены на Конюшенной площади и у спорткомплекса «Юбилейный».

Ранее сообщалось, что движение в центре Петербурга ограничили из-за фан-зоны Евро-2020. Водителей предупредили об ограничении движения по ряду улиц до 10 июня включительно.