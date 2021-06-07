Петербуржец лишился двух пальцев на строительной площадке

Санкт-Петербург, 7 июня. В одну из больниц Северной столицы поступил 23-летний петербуржец с двумя ампутированными пальцами. Инцидент произошел на строительной площадке на Октябрьской набережной.

По предварительной информации, мужчина повредил фаланги пальцев при работе с тросом, сообщает источник ФАН. Медики признали его состояние удовлетворительным и отправили домой. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени. Женщина курила в неположенном месте и таким образом отреагировала на замечание.