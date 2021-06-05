Жителей Ленобласти предупредили о жаре и грозах в воскресенье

Санкт-Петербург, 5 июня. Сильная жара и грозы ожидаются в Ленинградской области 6 июня, предупредили в МЧС России по региону.

В воскресенье столбики термометров покажут до 30 градусов тепла. Днем местами ожидаются грозы с порывистым ветром. К тому же 6 по 8 июня на территории Ленинградской области прогнозируют 3-й класс пожароопасности. Горожанам рекомендуется воздержаться от посещения лесов.

В сильную жару рекомендовано пить больше воды и избегать длительных прогулок под палящим солнцем, чтобы не получить тепловой удар. К тому же не следует оставлять детей и пожилых людей на улице без присмотра. По возможности машину стоит парковать в тени.

Жаркая погода установилась и в Петербурге. В этот день столбики термометров показали почти 30 градусов тепла. Ясная погода в городе установилась благодаря антициклону, заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.