Глава Росатома заявил о готовности проекта рекультивации полигона «Красный Бор»

Санкт-Петербург, 5 июня. Проект комплексной рекультивации полигона «Красный Бор», расположенного в Ленобласти, уже готов и получил одобрение ученых.

Сейчас план проведения работ проходит официальное утверждение, рассказал в ходе выездного совещания на полигоне Росатома Алексей Лихачев. Также идут общественные слушание и официальное утверждение документа у регулятора.

«Нужно несколько месяцев на получение всех официальных разрешений - Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Главгосэкспертизы», — сообщил Лихачев.

Выездное совещание провел зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул необходимость учета мнения местных жителей о рекультивации полигона «Красный Бор».

В течение 2021 года в Прикамье ликвидируют 16 свалок. Работы проведут на территории Кизела, Губахи, Нытвенского, Чусовского, Очерского, Чернушинского городских округов и в Кочевском муниципальном округе.