Лихач на самокате сломал позвоночник пенсионерке в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июня. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии возле дома на проспекте Просвещения. Пострадавшая пенсионерка госпитализирована.

Неустановленный водитель самоката совершил наезд на горожанку, которая шла по тротуару. Женщина получила перелом позвоночника и травму спины. Пациентку поместили в отделение нейрохирургии.

В Северной столице под колеса самоката возле своего дома попал шестилетний мальчик. Ребенку диагностировали ушибы головы и колена. Полиция начала проверку по факту наезда и травмирования, сообщал ФАН.