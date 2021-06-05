Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 17:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:20
Общество
Тигран Кеосаян расскажет, какие фильмы нужны России
17:19
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
Все новости
05 июня 17:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:20
Общество
Тигран Кеосаян расскажет, какие фильмы нужны России
17:19
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
Все новости

Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года

Общество
Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
 /  Пресс-служба администрации Петербурга

Санкт-Петербург, 5 июня. Руководство университета ИТМО решило ускорить процесс строительства «ИТМО Хайпарка» в Северной столице.

Научно-образовательный и технологический центр планируют открыть к концу 2023 года. Информацией об этом поделился ректор университета Владимир Васильев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас будут согласовываться определенные детали, поскольку надо график переносить, смещать более ускоренно. Мы верим, что к концу 2023-го, максимум — к концу 2024 года первые магистранты, аспиранты и ученые въедут уже в «ИТМО Хайпарк»», — рассказал Васильев.

На базе технопарка возведут инновационный центр обработки данных. Заявляется, что его эффективность будет на 20% выше, чем у уже существующих data-центров. Строительство объектов первой очереди, которые войдут в «ИТМО Хайпарк», планируют начать во втором квартале 2021 года.

В ходе ПМЭФ Министерству науки и высшего образования РФ удалось заключить новые соглашения со стратегическими партнерами. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года
петербург строительство итмо хайпарк
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 106465 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 70702 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 59970 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55853 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 55548 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru