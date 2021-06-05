Центр «ИТМО Хайпарк» в Петербурге планируют открыть к концу 2023 года

Санкт-Петербург, 5 июня. Руководство университета ИТМО решило ускорить процесс строительства «ИТМО Хайпарка» в Северной столице.

Научно-образовательный и технологический центр планируют открыть к концу 2023 года. Информацией об этом поделился ректор университета Владимир Васильев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас будут согласовываться определенные детали, поскольку надо график переносить, смещать более ускоренно. Мы верим, что к концу 2023-го, максимум — к концу 2024 года первые магистранты, аспиранты и ученые въедут уже в «ИТМО Хайпарк»», — рассказал Васильев.

На базе технопарка возведут инновационный центр обработки данных. Заявляется, что его эффективность будет на 20% выше, чем у уже существующих data-центров. Строительство объектов первой очереди, которые войдут в «ИТМО Хайпарк», планируют начать во втором квартале 2021 года.

В ходе ПМЭФ Министерству науки и высшего образования РФ удалось заключить новые соглашения со стратегическими партнерами. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.