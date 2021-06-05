Власти Петербурга готовы организовать платную вакцинацию для иностранцев

Санкт-Петербург, 5 июня. Северная столица готова принимать иностранных граждан, приезжающих в Россию для вакцинации, заявил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Функцию координирующего центра по организации контролируемого процесса развития въездного прививочного туризма в РФ может на себя взять «АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма». Сейчас компания занимается вакцинацией россиян, проживающих за рубежом. Работа выполняется по договоренности с Россотрудничеством, напомнил Корнеев.

Процесс иммунизации иностранцев от COVID-19 в России могут запустить в ближайшее время. Это вопрос одного-двух месяцев, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявил, что на отечественную вакцину против коронавируса существует большой спрос.