Санкт-Петербург, 5 июня. Появились кадры с места пожара на проспекте Стачек, где полыхает квартира на четвертом этаже исторического здания.

Мощный пожар произошел в доме №46 на проспекте Стачек. Коммунальная квартира вспыхнула на верхнем этаже. ФАН публикует кадры с места происшествия. В ролике видно, как из окна вырываются языки пламени. Сотрудники МЧС эвакуировали людей.

В результате ЧП пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних детей. Мужчина с сильным отравлением был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Сотрудники МЧС пытаются ликвидировать пожар. По предварительным данным, погибших нет, сообщал ФАН.