Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек

Санкт-Петербург, 5 июня. Спасатели при ликвидации возгорания вынесли из исторического строения двух питомцев.

У животных диагностировали отравление продуктами горения, но их жизни находятся вне опасности, рассказал источник ФАН в экстренных службах. Помимо животных, сотрудники МЧС сняли с балкона квартиры на четвертом этаже нескольких человек. Сведений о погибших людях не поступало.

Правоохранители вскоре приступят к выяснению обстоятельств инцидента, сообщало Федеральное агентство новостей. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.