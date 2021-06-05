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Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
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05 июня 14:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:18
Политика
Советник президента России назвал число участников ПМЭФ-2021
14:15
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
Все новости

Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек

Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
Невские Новости

Санкт-Петербург, 5 июня. Спасатели при ликвидации возгорания вынесли из исторического строения двух питомцев.

У животных диагностировали отравление продуктами горения, но их жизни находятся вне опасности, рассказал источник ФАН в экстренных службах. Помимо животных, сотрудники МЧС сняли с балкона квартиры на четвертом этаже нескольких человек. Сведений о погибших людях не поступало.

Правоохранители вскоре приступят к выяснению обстоятельств инцидента, сообщало Федеральное агентство новостей. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

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Все новости / Общество / Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
пожар мчс кошки
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