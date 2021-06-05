Пять человек пострадали в результате пожара на Стачек

Санкт-Петербург, 5 июня. Сильный пожар произошел в доме № 46 на проспекте Стачек. На одном из верхних этажей загорелась квартира. Пострадали люди.

Как стало известно ФАН, медики госпитализировали с отравлением мужчину. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Кроме того, при пожаре пострадали две женщины и двое детей трех и пяти лет. В настоящее время решается вопрос о госпитализации.

Напомним, квартира горит в доме №46 на проспекте Стачек. Сотрудники МЧС пытаются ликвидировать пожар. По предварительным данным, погибших нет.

После ликвидации возгорания специалисты займутся выяснением причины пожара, сообщал ФАН.