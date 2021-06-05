Власти Петербурга перечислили парки, которые начнут благоустраивать с 2022 года

Санкт-Петербург, 5 июня. Власти Петербурга огласили итоги голосования за объекты для благоустройства. Шесть общественных пространств начнут возводить уже в 2022 году.

Жители Северной столицы выбрали Пейзажный парк, территорию на Дальневосточном проспекте, Молодежный сквер, набережную реки Карповки, парк Авиаторов и Федоровский сквер. Работа над проектами начнётся в следующем году, а сроки окончания будут зависеть сложности объектов, за которые проголосовали горожане.

На следующем этапе пройдут общественные обсуждения с петербуржцами концепций и дизайн-проектов. Сообщается также, что в рамках благоустройства до 2030 года в Санкт-Петербурге облагородят и другие территории.

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