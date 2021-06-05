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05 июня 14:18
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новостей
14:18
Политика
Советник президента России назвал число участников ПМЭФ-2021
14:15
Технологии
Рогозин рассказал о рождении «русского Илона Маска»
14:13
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в сталинке на проспекте Стачек
14:11
Происшествия
Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам
14:09
Политика
Интервью с Протасевичем заставило аналитика Шрайбмана покинуть Белоруссию
14:05
Общество
Белая медведица сплясала с пуховым платком в «Роевом ручье»
14:01
Общество
Космонавты с орбиты МКС поздравили Симферополь с 237-й годовщиной основания
13:56
Происшествия
Сотрудники МЧС задействуют вертолет Ми-8 для поисков мальчика в Свердловской области
13:51
ЦАР
«Мир нуждается в героях»: Стариков рассказал о значении фильма «Турист»
13:50
Политика
Политолог Золотарев объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
13:50
Шоу-бизнес
Певец Тима Белорусских признался, что стал отцом в 16 лет по неопытности
13:49
Экономика
Литве придется искать замену белорусским грузам
13:47
Шоу-бизнес
Фанаты назвали «цирковым номером» появление Бузовой на премии Муз-ТВ
13:47
Общество
От природы до окружающей среды: эколог объяснил, зачем восстанавливать экосистемы
13:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношения с сыном Потапа от первого брака
13:44
Общество
Парламентарии и аналитики в ходе ПМЭФ обсудили лекарственное обеспечение регионов РФ
13:44
Общество
Итоги ПМЭФ: Ростовская область ждет крупных инвесторов для реализации новых проектов
13:40
Общество
Глава Россельхознадзора прокомментировал ситуацию с импортом яиц в Россию
13:40
Происшествия
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель парома в Сыктывкаре
13:38
Общество
Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Стачек двух кошек
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Власти Петербурга перечислили парки, которые начнут благоустраивать с 2022 года

Общество
Власти Петербурга перечислили парки, которые начнут благоустраивать с 2022 года
Невские Новости

Санкт-Петербург, 5 июня. Власти Петербурга огласили итоги голосования за объекты для благоустройства. Шесть общественных пространств начнут возводить уже в 2022 году.

Жители Северной столицы выбрали Пейзажный парк, территорию на Дальневосточном проспекте, Молодежный сквер, набережную реки Карповки, парк Авиаторов и Федоровский сквер. Работа над проектами начнётся в следующем году, а сроки окончания будут зависеть сложности объектов, за которые проголосовали горожане.

На следующем этапе пройдут общественные обсуждения с петербуржцами концепций и дизайн-проектов. Сообщается также, что в рамках благоустройства до 2030 года в Санкт-Петербурге облагородят и другие территории.

Транспортные узлы нового поколения в городе на Неве повысят мобильность горожан. Это не только снизит нагрузку на экономику города, но и создаст комфортные условия для передвижения, рассказали эксперты в области экономики, журналистики и государственного управления.

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Все новости / Общество / Власти Петербурга перечислили парки, которые начнут благоустраивать с 2022 года
санкт-петербург проект благоустройство
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