Подросток из Петербурга оказался в больнице после попытки перебежать дорогу

Санкт-Петербург, 5 июня. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии на проспекте Энтузиастов. Под колеса иномарки недалеко от своего дома попал 14-летний школьник.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, подросток недалеко от своего дома переходил дорогу перед ехавшим автомобилем Toyota Camry. Очевидцы писали в соцсетях, что школьник пытался перебежать проезжую часть.

Пострадавший был доставлен в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга.

В Башкирии мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте. В темноте его не заметил и сбил водитель иномарки. Пешеход скончался, сообщал ФАН.