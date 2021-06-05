Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»

Санкт-Петербург, 5 июня. Сотрудники полиции задержали в Купчино 25-летнего студента петербургского вуза. Стражи порядка считают, что он может быть причастен к торговле наркотиками.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, у мужчины изъяли 400 граммов запрещенных веществ, которые являются синтетическими наркотиками. Сбыт «товара» осуществлялся через «тайники-закладки».

В дальнейшем выяснилось, что задержанный торговец учится в Государственном университете аэрокосмического приборостроения.

В Кировском районе Петербурга обезврежен сбытчик наркотиков. В его машине найдено почти 90 свертков с «отравой», сообщал ФАН.