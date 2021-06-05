Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям

Санкт-Петербург, 5 июня. Ряд компаний придет в индустриальный парк «Марьино» в Петербурге в связи с подписанием соответствующих соглашений в рамках ПМЭФ-2021.

Новые резиденты скоро начнут работу на территории индустриального парка «Марьино», располагающегося в Петродворцовом районе Северной столицы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Компания «ВТБ Девелопмент» заключила пять сделок по реализации земельных участков в зоне комплекса на полях международного экономического форума в Петербурге.

Так, предприятие по производству смазочных материалов «ВМПАВТО», изготовитель изотопной продукции «Ритверц», производитель антипригарных покрытий для посуды «НСК Химия» и компания по созданию газоразделительного оборудования «НПП Провита» начнут свою работу в «Марьино».

Общий объем инвестиций в участки и возведение объектов на территории индустриального парка уже превысил 5 млрд рублей. Порядка 400 рабочих мест будет создано в «Марьино» после готовности производств. При этом представители «ВТБ Девелопмент» отмечают, что скоро могут прийти новые покупатели для третьей очереди застройки.

Всего во время проведенных встреч и бесед на международном форуме в Санкт-Петербурге компании и представители регионов заключили сделок на сумму, превышающую 200 млрд рублей.