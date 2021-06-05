Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук

Санкт-Петербург, 5 июня. Полицейские задержали на улице Ленина 21-летнюю девушку и ее 36-летнего знакомого. Они могут быть причастны к преступлению против подростка.

К стражам порядка обратилась 16-летняя девушка. По ее словам, ночью к ней в квартиру проникли мужчина и женщина. Угрожая расправой, они заставили пострадавшую отдать ноутбук и телефон. В тот же день предполагаемые налетчики были задержаны, сообщил источник ФАН.

В Пермском крае пенсионер стал жертвой грабителя. Ранее судимый злоумышленник проникнул к нему в квартиру и забрал 300 тысяч рублей, сообщало издание URA.RU.