Столбики термометров в Петербурге 5 июня поднимутся до +28 градусов

Санкт-Петербург, 5 июня. Западная периферия антициклона сформирует климатические условия на территории Северной столицы в субботу.

Благодаря антициклону в Санкт-Петербурге будет ясная погода. Обойдется без «нашествия дождевых туч», рассказал в Facebook ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. В течение дня также будет побита климатическая норма. Воздух прогреется на 6-7 градусов больше обычного.

«Температура воздуха от +26 до +28 градусов, по области от +24 до +29 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил синоптик.

Жителей Москвы также ожидает теплая погода, которая будет сопровождаться дождями. Осадки прогнозируются на вторую половину 6 июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.