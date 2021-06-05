В «ПетербургГазе» прокомментировали взрыв на Энтузиастов

Санкт-Петербург, 5 июня. Специалисты «ПетербургГаза» обследовали квартиру на проспекте Энтузиастов, где произошел взрыв, и не обнаружили там постороннего газового баллона.

Мощный хлопок в Красногвардейском районе Петербурга произошел ранним утром. Предварительной причиной ЧП называли взрыв газового баллона.

Специалисты аварийно-спасательной службы проверили квартиру и отбросили такую версию событий. Как сообщила ФАН пресс-служба «ПетербургГаза», газовое оборудование во время взрыва не пострадало. Сам хлопок произошел в дальней от кухни комнате.

На месте ЧП работают дознаватели. Все обстоятельства происшествия станут известны после проверки. Ранее ФАН писал о состоянии жильца квартиры, серьезно пострадавшего при взрыве.