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05 июня 11:16
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новостей
11:14
Армия
Бойцы ВСУ оборудуют позиции у населенного пункта Катериновка в Донбассе
11:13
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:11
Экономика
Возобновлен выпуск машин «АвтоВАЗа» на сборочных линиях B0 и Granta
11:11
Общество
РЖД на базе стартапа с Японией создаст центры превентивной медицины в РФ
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
Все новости

Сумма подписанных Петербургом соглашений на ПМЭФ превысила 200 млрд рублей

Экономика
Сумма подписанных Петербургом соглашений на ПМЭФ превысила 200 млрд рублей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 июня. Совокупная сумма соглашений, подписанных Санкт-Петербургом в 2021 году на международном экономическом форуме, уже сейчас оказалась больше 200 миллиардов рублей.

Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Петербургский международный экономический форум проходит на самом высоком уровне», — заявил градоначальник.

Крупные проекты будут реализованы совместно с банком ВТБ. В их числе будут развитие аэропорта Пулково на сумму 80 млрд рублей, строительство скоростной магистрали с объемом инвестиций 180 млрд рублей и другие перспективные инвестпроекты.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) проходит 2–5 июня. Тема форума в 2021 году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Самое главное, что наблюдается на экономическом форуме — это общая атмосфера дружелюбности и конструктив. Таким впечатлением поделился с ФАН популярный российский автоблогер и создатель YouTube-канала AcademeG Константин Заруцкий.

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Все новости / Экономика / Сумма подписанных Петербургом соглашений на ПМЭФ превысила 200 млрд рублей
пмэф соглашения беглов
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