Сумма подписанных Петербургом соглашений на ПМЭФ превысила 200 млрд рублей

Санкт-Петербург, 5 июня. Совокупная сумма соглашений, подписанных Санкт-Петербургом в 2021 году на международном экономическом форуме, уже сейчас оказалась больше 200 миллиардов рублей.

Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Петербургский международный экономический форум проходит на самом высоком уровне», — заявил градоначальник.

Крупные проекты будут реализованы совместно с банком ВТБ. В их числе будут развитие аэропорта Пулково на сумму 80 млрд рублей, строительство скоростной магистрали с объемом инвестиций 180 млрд рублей и другие перспективные инвестпроекты.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) проходит 2–5 июня. Тема форума в 2021 году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Самое главное, что наблюдается на экономическом форуме — это общая атмосфера дружелюбности и конструктив. Таким впечатлением поделился с ФАН популярный российский автоблогер и создатель YouTube-канала AcademeG Константин Заруцкий.