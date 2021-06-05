ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов

Санкт-Петербург, 5 июня. Стало известно о характере травм и месте госпитализации местного жителя, попавшего в эпицентр событий во время взрыва газа в девятиэтажке на проспекте Энтузиастов.

По данным источника ФАН, в результате ЧП серьезно пострадал Максим З. 1981 года рождения. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Взрыв газа в доме №18/1 на проспекте Энтузиастов в Красногвардейском районе прогремел накануне утром. Как писал ФАН, спасатели эвакуировали 40 жильцов. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

По данным сайта 360tv.ru, пострадавшего петербуржца доставили в больницу с ожогами спины и конечностей. В его квартире обнаружили газовый баллон. В результате сильнейшего хлопка выбиты стекла и двери.