Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва

Санкт-Петербург, 5 июня. Мощный взрыв прогремел в доме на улице Энтузиастов в Северной столице. По данным источника ФАН, существует угроза обрушения здания.

По неофициальной информации, взрывная волна почти на 30 сантиметров погнула часть несущих конструкций. Не исключено, что профильным специалистам из госорганов города придется провести обследование дома, чтобы исключить вероятность разрушения.

Детонация газа произошла рано утром. Согласно первоначальной информации, произошла якобы деформация стены. Из дома эвакуировали 40 человек, сообщал ФАН.