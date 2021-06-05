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09:42
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:42
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:42
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Армия
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09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
Все новости

Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва

Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Санкт-Петербург, 5 июня. Мощный взрыв прогремел в доме на улице Энтузиастов в Северной столице. По данным источника ФАН, существует угроза обрушения здания.

По неофициальной информации, взрывная волна почти на 30 сантиметров погнула часть несущих конструкций. Не исключено, что профильным специалистам из госорганов города придется провести обследование дома, чтобы исключить вероятность разрушения.

Детонация газа произошла рано утром. Согласно первоначальной информации, произошла якобы деформация стены. Из дома эвакуировали 40 человек, сообщал ФАН.

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взрыв дом разрушение
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