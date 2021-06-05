Взрыв газа прогремел в квартире на востоке Петербурга

Санкт-Петербург, 5 июня. Ранним утром в субботу в Красногвардейском районе Петербурга прогремел взрыв газа, сообщил источник в экстренных службах города.

78.ru сообщает, что инцидент произошел около 6:50. На пятом этаже девятиэтажки дома №18/1 на проспекте Энтузиастов взорвался газ.

Согласно предварительным данным, пострадал один человек. В результате инцидента было выбито окно и деформировалась стена. Из здания были эвакуированы 40 человек.

Пресс-служба регионального главка МЧС уточняет, что на месте взрыва газа работают пожарно-спасательные подразделения. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что в Петербурге продавец магазина спас из горящей квартиры трех детей. Девочка-подросток и двое маленьких детей были у себя дома, когда произошел инцидент.