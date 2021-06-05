Сезон летних праздников откроется в музее-заповеднике «Павловск»

Санкт-Петербург, 5 июня. Фестиваль «Сиреневый променад» в субботу откроет сезон летних праздников в музее-заповеднике «Павловск». Гостей ждут экскурсии, дефиле и показ коллекции пейзажей.

Фестиваль отмечается шестой год, рассказала директор музея-заповедника Вера Дементьева. По ее словам, во время мероприятия будут проводиться экскурсии по местам высадки сирени.

«Во-первых, это точно будет променад: экскурсии по местам высадки сирени будут проводиться трижды в день. <…> На Итальянской лестнице мы будем высаживать свои исторические сорта сирени, выведенные еще в 1907 году садовым мастером (Виктором. — Прим. ФАН) Лемуаном, — сирень называется «Монтень», — цитирует Дементьеву ТАСС.

Духовой оркестр будет исполнять на Больших кругах вальсы, дуэт аккордеонистов Артема Малхасьяна и Евгении Чирковой у павильона «Вольер» сыграет композиции на темы французского шансона. Дефиле юных воспитанников школы моделей пройдет на парадном плацу.

В зале Ротонда выставят фарфор и мебельный гарнитур с ситцевой обивкой в стиле ампир. Впервые посетителям покажут пейзажи Павловского парка из фондов музея. Работы, представленные в коллекции, создали художники XIX-XX вв.

В этом году фестиваль проводится при финансовой поддержке ЕС и России по международной программе приграничного сотрудничества «Латвия — Россия. 2014-2020».

Ранее сообщалось, что ГК «Севкабель» намерена реконструировать Морской вокзал в Петербурге. Территорию превратят в общественное пространство «Гавань 2.0».