Страшная тройная авария произошла под Санкт-Петербургом

Санкт-Петербург, 5 июня. Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии, в которой участвовало три автомобиля. Происшествие произошло в Курортном районе Петербурга.

ДТП случилось на пересечении Зеленогорского шоссе и федеральной трассы «Скандинавия». Иномарка Mercedes врезалась в автомобиль Volkswagen, после чего совершила столкновение и с машиной Toyota Land Cruiser.

Сообщается, что в аварии пострадали двое взрослых и ребенок, которые находились в салоне Mercedes. Их госпитализировали, но состояние участников ДТП неизвестно.

Ранее сообщалось, что водитель внедорожника протаранил стену автосалона на юго-западе столицы России. Автолюбитель хотел припарковать машину, но нажал на газ. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.