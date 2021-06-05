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Экономика
Хуснуллин спрогнозировал замедление роста цен на жилье в России
02:00
Общество
В Крыму один больной кот помог решить транспортную проблему большого района
01:58
Общество
Украинский врач поделилась интересными фактами о фруктах
01:42
Общество
Откуда появляются и как лечатся зависимости у подростков: рассказывает практикующий психолог
01:41
Общество
«Зенит» пошутил над перепутавшим Оздоева с Фернандесом Киркоровым
01:41
Общество
Мурашко обозначил сроки начала вакцинации работающих в России иностранцев
01:34
Общество
Не принадлежащие федеральным сетям АЗС могут представлять опасность
01:25
Политика
Путин заявил о важности взаимного уважения в отношениях России и Британии
01:18
Общество
Как и когда отмечается День социального работника в России
01:08
Шоу-бизнес
Моргенштерн устроил истерику на премии Муз-ТВ
01:08
Политика
Железняк заявил об открытости России к равноправному партнерству
01:05
Общество
Для сохранения жизни на планете: как присоединиться к празднованию Всемирного дня океанов в 2021 году
01:01
Общество
Путин сравнил закон об иноагентах в России и США
01:00
Политика
Кот назвал Кулебу садомазохистом после заявлений о желании причинить боль Лукашенко
00:59
Экономика
Путин заявил, что РФ не планирует отказываться от доллара как резервной валюты
00:51
Экономика
Депутат Госдумы Романов отметил важность ПМЭФ для российских регионов
00:44
Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
00:44
Политика
Путин заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином
00:37
Политика
Путин: российская несистемная оппозиция работает открыто
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Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ

Политика
Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ является началом «самого интересного».

Российский лидер иронично сравнил эту часть программы с «десертом».

«Я очень рад вас всех приветствовать. Наши встречи в рамках Петербургского международного экономического форума стали регулярными, они всегда завершают, во всяком случае, для меня, день работы на форуме», — сказал Путин в ходе приветственной речи на мероприятии.

Политик с улыбкой заметил, что встречи с представителями прессы в его программе на ПМЭФ «остаются на сладкое».

Ранее ФАН сообщал, что Путин стал участником работы Петербургского международного экономического форума. Выступление президента России стало главным событием делового марафона.

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Все новости / Политика / Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ
путин петербург пмэф
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