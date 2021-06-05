Путин назвал «самым интересным» встречу с информагентствами на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ является началом «самого интересного».

Российский лидер иронично сравнил эту часть программы с «десертом».

«Я очень рад вас всех приветствовать. Наши встречи в рамках Петербургского международного экономического форума стали регулярными, они всегда завершают, во всяком случае, для меня, день работы на форуме», — сказал Путин в ходе приветственной речи на мероприятии.

Политик с улыбкой заметил, что встречи с представителями прессы в его программе на ПМЭФ «остаются на сладкое».

Ранее ФАН сообщал, что Путин стал участником работы Петербургского международного экономического форума. Выступление президента России стало главным событием делового марафона.