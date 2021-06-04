Двое детей получили травмы при наезде электросамокатчиц в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июня. Правоохранительные органы Северной столицы сейчас решают вопрос о возбуждении уголовных дел по факту наезда электросамокатов на детей.

Такой информацией в беседе с телеканалом «78» поделился источник в петербургских органах правопорядка.

Первый случай произошел 3 июня на проспекте Федора Абрамова в Выборгском районе города. Неизвестная девушка за рулем электросамоката совершила наезд на четырехлетнюю девочку. Прибывшие на место медики диагностировали у нее ушиб губы, гематому правой стопы и ссадину на левой голени.

Второй инцидент был зафиксирован в тот же день в одном из северных районов Петербурга. Неизвестная женщина сбила на самокате 12-летнего подростка. Его экстренно госпитализировали в больницу, диагностировав закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом лучевой гости. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.