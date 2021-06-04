Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер

Санкт-Петербург, 4 июня. Суд Северной столицы оштрафовал жителя Приморского района за помощь в сокрытии трупа. Инцидент произошел в июле прошлого года на Серебристом бульваре.

Подсудимый помог товарищу закинуть труп в мусорный контейнер. Он держал крышку контейнера, когда его знакомый прятал туда тело. Суд учел, что петербуржец живет с матерью преклонного возраста и воевал в Чечне, поэтому взыскал с него 30 тысяч рублей за помощь убийце.

Завернутое в пленку тело женщины нашли в петербургской квартире, сообщал ФАН. Внешних признаков насильственной смерти при осмотре тела обнаружено не было.