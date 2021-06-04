Эколог Шалунова положительно оценила проект морского кластера на месте «Горской»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 21:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:33
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости
04 июня 21:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:33
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости

Эколог Шалунова положительно оценила проект морского кластера на месте «Горской»

Общество
Эколог Шалунова положительно оценила проект морского кластера на месте «Горской»
megalinestroy.ru  /  Мегалайн

Санкт-Петербург, 4 июня. Территорию на месте бывшей промзоны «Горская» необходимо развивать, никаких противоречий со стороны городского планирования нет, отметила эколог Екатерина Шалунова.

Проект строительной компании «Мегалайн» направлен на реновацию территории бывшей стройплощадки «Горская» у Финского залива, передает «ПолитЭксперт». Подобный объект давно нужен Петербургу, отметила Шалунова. По ее словам, в городе напрашивалось что-то связанное с морской деятельностью, но не в плане торговых портов, а направленное на жителей и гостей мегаполиса.

«Никаких противоречий со стороны городского планирования нет. Эта территория давно насыпана, никаких естественных экосистем там нет, которые нужно было бы сохранять в нетронутом виде. Это хорошая идея», — оценила проект эколог.

В районе «Горской» сейчас все перекопано, и с точки зрения окружающей природы там ничего защищать не нужно, отметила Шалунова. Пусть лучше построят что-то облагороженное для людей, добавила она.

На территории бывшей промзоны планируется строительство Института морских технологий и туризма, стоянки для 120 яхт, ресторанов, музеев, смотровых площадок и многофункциональных объектов для бизнеса.

Ранее гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич выразил уверенность, что реновация промзоны «Горская» удивит иностранных гостей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эколог Шалунова положительно оценила проект морского кластера на месте «Горской»
промзона горская шалунова
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 70362 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 59031 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54024 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 48977 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 42953 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru