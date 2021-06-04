Эколог Шалунова положительно оценила проект морского кластера на месте «Горской»

Санкт-Петербург, 4 июня. Территорию на месте бывшей промзоны «Горская» необходимо развивать, никаких противоречий со стороны городского планирования нет, отметила эколог Екатерина Шалунова.

Проект строительной компании «Мегалайн» направлен на реновацию территории бывшей стройплощадки «Горская» у Финского залива, передает «ПолитЭксперт». Подобный объект давно нужен Петербургу, отметила Шалунова. По ее словам, в городе напрашивалось что-то связанное с морской деятельностью, но не в плане торговых портов, а направленное на жителей и гостей мегаполиса.

«Никаких противоречий со стороны городского планирования нет. Эта территория давно насыпана, никаких естественных экосистем там нет, которые нужно было бы сохранять в нетронутом виде. Это хорошая идея», — оценила проект эколог.

В районе «Горской» сейчас все перекопано, и с точки зрения окружающей природы там ничего защищать не нужно, отметила Шалунова. Пусть лучше построят что-то облагороженное для людей, добавила она.

На территории бывшей промзоны планируется строительство Института морских технологий и туризма, стоянки для 120 яхт, ресторанов, музеев, смотровых площадок и многофункциональных объектов для бизнеса.

Ранее гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич выразил уверенность, что реновация промзоны «Горская» удивит иностранных гостей.