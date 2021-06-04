Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась впечатлениями от ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 4 июня. Прославленная спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова побывала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) и поделилась своими впечатлениями.

Журова отметила, что, несмотря на то, что форум — это изначально экономическое мероприятие, в этом году в повестке было как никогда много социальных вопросов. По мнению спортсменки, тому виной пандемия коронавируса, которая внесла свои ощутимые коррективы. ФАН делится эксклюзивным интервью конькобежки.

«Много площадок, касающихся здравоохранения. Мы понимаем, что технологии вышли на первые позиции, и теперь это должно приносить и деньги, и помогать людям», — добавила Журова.

Заслуженный мастер спорта России подчеркнула, что в условиях коронавирусных ограничений люди вообще не верили, что форум состоится. В связи с этим мероприятие получилось особенно долгожданным и радостным для всех: и для спикеров, и для просто посетителей.

«Очень интересный получился форум. Много подписано различных соглашений. А дальше действительно идут инвестиции. В предыдущие годы всегда все проекты были реализованы», — поделилась наблюдениями спортсменка.

По словам депутата Госдумы Светланы Журовой, выступление президента России Владимира Путина на форуме неслучайно имело подчеркнуто социальную направленность. Спикер убеждена, что в кризисные моменты мы должны объединяться, а не наоборот, и для главы государства это важно.