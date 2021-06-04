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04 июня 21:35
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новостей
21:33
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась впечатлениями от ПМЭФ-2021

Общество
Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась впечатлениями от ПМЭФ-2021
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Санкт-Петербург, 4 июня. Прославленная спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова побывала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) и поделилась своими впечатлениями.

Журова отметила, что, несмотря на то, что форум — это изначально экономическое мероприятие, в этом году в повестке было как никогда много социальных вопросов. По мнению спортсменки, тому виной пандемия коронавируса, которая внесла свои ощутимые коррективы. ФАН делится эксклюзивным интервью конькобежки.

«Много площадок, касающихся здравоохранения. Мы понимаем, что технологии вышли на первые позиции, и теперь это должно приносить и деньги, и помогать людям», — добавила Журова.

Заслуженный мастер спорта России подчеркнула, что в условиях коронавирусных ограничений люди вообще не верили, что форум состоится. В связи с этим мероприятие получилось особенно долгожданным и радостным для всех: и для спикеров, и для просто посетителей.

«Очень интересный получился форум. Много подписано различных соглашений. А дальше действительно идут инвестиции. В предыдущие годы всегда все проекты были реализованы», — поделилась наблюдениями спортсменка.

По словам депутата Госдумы Светланы Журовой, выступление президента России Владимира Путина на форуме неслучайно имело подчеркнуто социальную направленность. Спикер убеждена, что в кризисные моменты мы должны объединяться, а не наоборот, и для главы государства это важно.

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Все новости / Общество / Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась впечатлениями от ПМЭФ-2021
госдума санкт-петербург депутат журова конькобежный спорт спортсменка пмэф-2021
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