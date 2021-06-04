В Петербурге к 2024 году появится новый корпус Центра протонной терапии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 21:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:33
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости
04 июня 21:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:33
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости

В Петербурге к 2024 году появится новый корпус Центра протонной терапии

Общество
В Петербурге к 2024 году появится новый корпус Центра протонной терапии
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Санкт-Петербург, 4 июня. Новый корпус Центра протонной терапии для пациентов с онкозаболеваниями построят в Петербурге к 2024 году.

Здание возведут в Приморском районе на улице Глухарской. Соответствующее соглашение о реализации проекта строительства заключили правительство Петербурга и группа компаний МИБС в ходе ПМЭФ-2021.

Сообщается, что в проект инвестируют не менее 5,5 миллиарда рублей, что сделает его одним из крупнейших в области здравоохранения. На базе центра также организуют симуляционный учебный центр для рентгенологии, радиологии и лучевой терапии.

Ранее в рамках ПМЭФ «Мегалайн» и Петербург подписали соглашение на 236 миллиардов рублей. Так, «Мегалайн» создаст экспериментальную зону на территории бывшей промзоны «Горская» и построит один из 61 транспортно-пересадочных узлов у станции метро «Старая Деревня».

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Петербурге к 2024 году появится новый корпус Центра протонной терапии
петербург онкоцентр новый корпус
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 70362 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 59031 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54024 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 48977 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 42953 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru