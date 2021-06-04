В Петербурге к 2024 году появится новый корпус Центра протонной терапии

Санкт-Петербург, 4 июня. Новый корпус Центра протонной терапии для пациентов с онкозаболеваниями построят в Петербурге к 2024 году.

Здание возведут в Приморском районе на улице Глухарской. Соответствующее соглашение о реализации проекта строительства заключили правительство Петербурга и группа компаний МИБС в ходе ПМЭФ-2021.

Сообщается, что в проект инвестируют не менее 5,5 миллиарда рублей, что сделает его одним из крупнейших в области здравоохранения. На базе центра также организуют симуляционный учебный центр для рентгенологии, радиологии и лучевой терапии.

Ранее в рамках ПМЭФ «Мегалайн» и Петербург подписали соглашение на 236 миллиардов рублей. Так, «Мегалайн» создаст экспериментальную зону на территории бывшей промзоны «Горская» и построит один из 61 транспортно-пересадочных узлов у станции метро «Старая Деревня».