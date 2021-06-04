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04 июня 21:34
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новостей
21:33
Экономика
Путин заявил об устойчивости экономики России к внешним шокам
21:30
Общество
«При Украине такого не было»: Крым показал серьезный рост инвестпривлекательности
21:30
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». Королевская игра вслепую и ледовое «побоище» в Риге
21:29
Политика
Спецслужбы Белоруссии помешали Западу провернуть операцию с Протасевичем
21:29
Общество
Путин рассказал, что поможет побороть коронавирус
21:28
Политика
Ищенко оценил вероятность введения визового режима между Россией и Украиной
21:27
Политика
Карасев указал на ожидания Украины от саммита Путина и Байдена в Женеве
21:25
Весь мир
«Система убила сына»: российский ФБР изучает случай гибели мужчины в австралийской тюрьме
21:24
Общество
Роботы Кобра и Скарабей из инженерных войск попали в шторм на Волге
21:21
Происшествия
Подмосковного предпринимателя зарезали у кафе в Дзержинском
21:20
Общество
По завещанию и без него: юрист рассказал, какие документы нужны для вступления в наследство
21:13
ЦАР
Центральноафриканская газета заявила о попытках Франции подорвать отношения Чада и ЦАР
21:12
Происшествия
Внедорожник на юго-западе Москвы протаранил стену автосалона
21:11
Ближний Восток
Специальный трибунал по Ливану может прекратить работу из-за нехватки финансирования
21:10
Политика
Пушков объяснил резкое желание Байдена провести встречу с Путиным
21:10
Происшествия
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку в Ульяновске
21:09
Экономика
Руководство «Северного потока — 2» объявило о провокации со стороны Польши
21:07
ЦАР
Массовый митинг в ЦАР принудил миротворцев признать вину за убитого мототаксиста
21:05
Происшествия
Суд оштрафовал петербуржца, который помог убийце спрятать труп в мусорный контейнер
21:03
Общество
Президент России дал старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Все новости

В Петербурге продавец магазина спас из горящей квартиры трех детей

  /   Обновлено: 04 июня 2021 20:19
Общество
В Петербурге продавец магазина спас из горящей квартиры трех детей
pixabay.com  /  sbox

Санкт-Петербург, 4 июня. Девочка-подросток и двое маленьких детей находились в квартире жилого дома в Петербурге, где начался пожар.

Родителей в этот момент дома не было. В стороне не остался продавец продуктового магазина, расположенного в этом же доме. Мужчина не растерялся и помог детям выбраться еще до приезда спасателей, пишут «Невские новости».

Сообщается, что люди выстраивались в «живую лесенку», чтобы вытащить ребят из окна горящей квартиры. Позже пострадавших госпитализировали, но все трое находятся в удовлетворительном состоянии. А вот квартира полностью сгорела.

Похожая ситуация произошла в Новосибирской области. Там многодетная семья с тремя детьми чуть не погибла на пожаре в частном доме. Огонь разгорелся ночью, пока люди спали.

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