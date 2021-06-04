В Петербурге продавец магазина спас из горящей квартиры трех детей

Санкт-Петербург, 4 июня. Девочка-подросток и двое маленьких детей находились в квартире жилого дома в Петербурге, где начался пожар.

Родителей в этот момент дома не было. В стороне не остался продавец продуктового магазина, расположенного в этом же доме. Мужчина не растерялся и помог детям выбраться еще до приезда спасателей, пишут «Невские новости».

Сообщается, что люди выстраивались в «живую лесенку», чтобы вытащить ребят из окна горящей квартиры. Позже пострадавших госпитализировали, но все трое находятся в удовлетворительном состоянии. А вот квартира полностью сгорела.

Похожая ситуация произошла в Новосибирской области. Там многодетная семья с тремя детьми чуть не погибла на пожаре в частном доме. Огонь разгорелся ночью, пока люди спали.