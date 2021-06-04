Директор «Мегалайна» рассказал о привлекательности ТПУ для Петербурга

Санкт-Петербург, 4 июня. Директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал о благоприятном влиянии будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Санкт-Петербург.

Подписание соглашения о создании ТПУ на территории города состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам главы «Мегалайна», благодаря развитию проекта удастся значительно разгрузить город от личного транспорта, что заметно улучшит экологию региона.

«Планируемая на первом уровне нашего ТПУ объемная парковка должна привлечь многих жителей пользоваться другими видами транспорта, оставляя свой личный транспорт там. Конечно, это должно улучшить экологическую обстановку в городе. Когда все будет реализовано, город станет просто другим», — отметил Корупятник в интервью iReactor.

Представитель «Мегалайна» отметил, что ТПУ будет построен по концепции «сухие ноги», а это крайне актуально в городе с непредсказуемым климатом. Благодаря этому жителям Северной столицы станет намного комфортнее перемещаться по городу.

«Санкт-Петербург никогда не славился хорошей погодой, и таким образом у нас концепция построена по принципу «сухие ноги»: переходя с одного транспорта на другой, люди практически не контактируют с внешней средой», — отметил сотрудник компании.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова согласилась с важностью строительства транспортно-пересадочного узла. Она отметила, что благодаря ему ситуация на дорогах станет заметно лучше.

«Когда мы строим дороги, пересадки и путепроводы, ситуация в любом случае становится лучше. Может быть, этого недостаточно. Как мне кажется, будет достаточно, когда будет развиваться метро», — отметила она.

С важностью реализации проекта ТПУ согласны и автоэксперты. Специалист по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков считает крайне нужной реализацию узла с перехватывающими парковками.