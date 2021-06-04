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04 июня 20:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:02
Общество
Скульптор дал неожиданное объяснение «уродскому» памятнику Галине Волчек
20:02
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
20:02
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
20:00
Общество
Михаил Цивин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
19:59
Шоу-бизнес
Дима Билан раскрыл подробности съемок эротических сцен для клипа
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Общество
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Директор «Мегалайна» рассказал о привлекательности ТПУ для Петербурга

  /   Обновлено: 04 июня 2021 18:59
Общество
Директор «Мегалайна» рассказал о привлекательности ТПУ для Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 июня. Директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал о благоприятном влиянии будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Санкт-Петербург.

Подписание соглашения о создании ТПУ на территории города состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам главы «Мегалайна», благодаря развитию проекта удастся значительно разгрузить город от личного транспорта, что заметно улучшит экологию региона.

«Планируемая на первом уровне нашего ТПУ объемная парковка должна привлечь многих жителей пользоваться другими видами транспорта, оставляя свой личный транспорт там. Конечно, это должно улучшить экологическую обстановку в городе. Когда все будет реализовано, город станет просто другим», — отметил Корупятник в интервью iReactor.

Представитель «Мегалайна» отметил, что ТПУ будет построен по концепции «сухие ноги», а это крайне актуально в городе с непредсказуемым климатом. Благодаря этому жителям Северной столицы станет намного комфортнее перемещаться по городу.

«Санкт-Петербург никогда не славился хорошей погодой, и таким образом у нас концепция построена по принципу «сухие ноги»: переходя с одного транспорта на другой, люди практически не контактируют с внешней средой», — отметил сотрудник компании.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова согласилась с важностью строительства транспортно-пересадочного узла. Она отметила, что благодаря ему ситуация на дорогах станет заметно лучше.

«Когда мы строим дороги, пересадки и путепроводы, ситуация в любом случае становится лучше. Может быть, этого недостаточно. Как мне кажется, будет достаточно, когда будет развиваться метро», — отметила она.

С важностью реализации проекта ТПУ согласны и автоэксперты. Специалист по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков считает крайне нужной реализацию узла с перехватывающими парковками.

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Все новости / Общество / Директор «Мегалайна» рассказал о привлекательности ТПУ для Петербурга
пмэф тпу мегалайн
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